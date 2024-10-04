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Медведев в Шанхае: «Мячи уже абсолютно уничтожены, а нам нужно сыграть еще два гейма. Это ненормально для профессионального теннисного турнира»

Даниил Медведев недоволен мячами на «Мастерсе» в Шанхае.

В первом сете против Тиаго Сейбота Уайлда он пожаловался на их качество супервайзеру.

«Это «Мастерс», один из лучших турниров в сезоне. Здесь выступают профессиональные теннисисты, а мячи не соответствуют профессиональному уровню. Как получилось, что никто не проверил их заранее? Они абсолютно уничтожены. Они уже абсолютно уничтожены, а нам нужно сыграть еще два гейма. Это ненормально для профессионального теннисного турнира. Никто их не проверяет. То же самое было в Пекине».

Опубликовала: Любовь Энина
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logoShanghai Rolex Masters
logoДаниил Медведев
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