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Токио (ATP). 1/2 финала. Руне поборется с Фисом, Махач – с Эмбером

Хольгер Руне сыграет с Артуром Фисом за выход в финал в Токио.

Сетка здесь.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
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