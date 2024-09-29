Токио (ATP). 1/2 финала. Руне поборется с Фисом, Махач – с Эмбером

Хольгер Руне сыграет с Артуром Фисом за выход в финал в Токио.

Сетка здесь . Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Токио, Япония 25 сентября – 1 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 1 818 380 долларов Открытые корты, хард Полуфинал