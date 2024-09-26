Медведев, Хачанов, Зверев заявились на турнир в Вене, Синнер не будет защищать титул
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.
В Австрии планируют сыграть:
Полностью список здесь.
Прошлогоднего чемпиона Янника Синнера в списке нет.
Доминик Тим, завершающий карьеру, получил wild card.
Опубликовала: Любовь Энина
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