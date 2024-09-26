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Медведев, Хачанов, Зверев заявились на турнир в Вене, Синнер не будет защищать титул

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.

В Австрии планируют сыграть:

Полностью список здесь.

Прошлогоднего чемпиона Янника Синнера в списке нет.

Доминик Тим, завершающий карьеру, получил wild card.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoГригор Димитров
logoErste Bank Open
logoДоминик Тим
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoФрэнсис Тиафу
logoТэйлор Фриц
logoТомми Пол
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoСебастьян Корда
logoЯнник Синнер
logoЛоренцо Музетти
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