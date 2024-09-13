Тони Надаль: «Лучше всех играл Федерер. Но лучший теннисист – это Джокович»
Тони Надаль назвал лучшего игрока среди Большой тройки.
«Лучше всех играл Федерер. Но лучший теннисист – это Джокович. И по продолжительности [доминирования], и потому что выиграл больше титулов, чем другие.
Кто был бы лучшим, если бы не травмы? Мой племянник Рафаэль. Но ему [всю карьеру] мешали травмы».
У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WeAreTennis
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