Тони Надаль: «Лучше всех играл Федерер. Но лучший теннисист – это Джокович»

Тони Надаль назвал лучшего игрока среди Большой тройки.

«Лучше всех играл Федерер. Но лучший теннисист – это Джокович. И по продолжительности [доминирования], и потому что выиграл больше титулов, чем другие.

Кто был бы лучшим, если бы не травмы? Мой племянник Рафаэль. Но ему [всю карьеру] мешали травмы».

У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие