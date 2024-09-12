В Дании вышли две книги о Руне

В Дании вышли две книги о 14-й ракетке мира Хольгере Руне – «Хольгер Руне: На корте и за его пределами» и «Где Хольгер Руне? Путешествие в мир тенниса».

Первая книга биографическая, она написана Питером Кристенсеном, бывшим литературным редактором и спецкором датской газеты Politiken, автором нескольких книг в жанре нон-фикшен. Помимо рассказа о жизни Руне, в книге есть рекомендации игрока о тренировках, инвентаре и питании.

Вторая книга детская, Руне выпустил ее в соавторстве с Якобом Ведендалем. В книге рассказывается о путешествиях в туре, крупных городах и турнирах, звездах тенниса.

Название отсылает к датскому переводу серии книг «Где Уолли?», в которых на картинках со множеством людей и предметов нужно найти главного героя Уолли (в Дании он стал Хольгером). В книге Руне большие картинки и тоже есть задания со спрятанными объектами.

На этой неделе Руне провел автограф-сессии в Копенгагене.