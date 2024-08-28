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  • Руне о вылете в первом круге US Open: «Не в обиду сопернику, но я попал всего 39% с первой подачи, допустил кучу невынужденных ошибок»
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Руне о вылете в первом круге US Open: «Не в обиду сопернику, но я попал всего 39% с первой подачи, допустил кучу невынужденных ошибок»

Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге US Open

Он проиграл Брэндону Накашиме – 2:6, 1:6, 4:6.

«Очень обидно. Прекрасная поддержка, много радостных теннисных детей, идеальная погода, идеальный корт, идеальный турнир – а я показал очень плохой теннис.

Не в обиду сопернику, но я попал всего 39% с первой подачи, допустил кучу невынужденных ошибок. Это не то, чего от меня ожидают.

Сейчас мне нужно все проанализировать. Таким матчем недовольны и я, и мои болельщики. Я вас больше не подведу».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @holgerrune2003
logoUS Open
logoATP
logoБрэндон Накашима
logoХольгер Руне
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