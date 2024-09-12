Де Минаур и Пол не сыграют на Кубке Лэйвера

Алекс де Минаур и Томми Пол снялись с Кубка Лэйвера из-за травм.

Вместо них за команду Мира выступят Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис .

Выставочный турнир пройдет 20-22 сентября в Берлине.

Составы команд здесь .