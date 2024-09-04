Руусувуори, не игравший с конца июля, досрочно завершил сезон

85-я ракетка мира Эмиль Руусувуори объявил о досрочном завершении сезона

Последний раз финн выходил на корт в конце июля в Вашингтоне.

«Как вы знаете, прошедший год был непростым: я добился того, о чем мечтал с детства, но при этом нарушил баланс между работой и восстановлением. Из-за этой перегрузки я решил сделать перерыв в теннисе до конца года и сосредоточиться на своем физическом и психическом здоровье.

Из-за этого я не смогу сыграть в Кубке Дэвиса. Тем не менее по-прежнему продолжу поддерживать команду и мысленно буду с ними, потому что команда для меня максимально важна. Всем отличного конца лета, – написал Руусувуори в инстаграме.