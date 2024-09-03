Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала US Open. Россиянин ведет в личных встречах и выиграл последний матч
Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал US Open-2024.
Это будет их 13-я встреча. Медведев выиграл первые шесть, потом проиграл пять подряд, но затем забрал последний матч. Общий счет – 7:5 в пользу россиянина.
В этом году Медведев и Синнер уже дважды встречались на «Больших шлемах». В финале Australian Open итальянец отыгрался с 0:2 по сетам, а в четвертьфинале «Уимблдона» Медведев победил в пяти партиях.
Четвертьфинал US Open пройдет в среду.
Опубликовал: Павел Ниткин
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