Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала US Open. Россиянин ведет в личных встречах и выиграл последний матч

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал US Open-2024.

Это будет их 13-я встреча. Медведев выиграл первые шесть, потом проиграл пять подряд, но затем забрал последний матч. Общий счет – 7:5 в пользу россиянина.

В этом году Медведев и Синнер уже дважды встречались на «Больших шлемах». В финале Australian Open итальянец отыгрался с 0:2 по сетам, а в четвертьфинале «Уимблдона » Медведев победил в пяти партиях.

Четвертьфинал US Open пройдет в среду.