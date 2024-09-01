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  • US Open. Расписание 2 сентября. Шнайдер сыграет в 19:00 мск, Медведев – не ранее 20:30 мск, Самсонова со Швентек – не ранее 02:00 мск
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US Open. Расписание 2 сентября. Шнайдер сыграет в 19:00 мск, Медведев – не ранее 20:30 мск, Самсонова со Швентек – не ранее 02:00 мск

US Open опубликовал расписание на 2 сентября, восьмой игровой день.

На Арене Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00. План такой:

Расписание всех кортов появится здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoКаролин Возняцки
logoДжессика Пегула
logoБеатрис Хаддад Майя
logoАлександр Зверев
logoДжордан Томпсон
logoТомми Пол
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoКаролина Мухова
logoИга Швентек
logoЯнник Синнер
logoЛюдмила Самсонова
logoЖасмин Паолини
logoДжек Дрэйпер
logoНуну Боржес
logoДиана Шнайдер
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