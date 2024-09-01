US Open. Расписание 2 сентября. Шнайдер сыграет в 19:00 мск, Медведев – не ранее 20:30 мск, Самсонова со Швентек – не ранее 02:00 мск
US Open опубликовал расписание на 2 сентября, восьмой игровой день.
На Арене Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:
Диана Шнайдер (18) – Джессика Пегула (6);
Нуну Боржес – Даниил Медведев (5);
не ранее 02:00 мск – Ига Швентек – Людмила Самсонова;
Янник Синнер (1) – Томми Пол (14).
На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00. План такой:
Каролина Мухова – Жасмин Паолини (5);
Джек Дрэйпер (25) – Томаш Махач;
Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя (22);
не ранее 00:00 мск – Алекс де Минаур (10) – Джордан Томпсон.
Расписание всех кортов появится здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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