US Open. Расписание 2 сентября. Шнайдер сыграет в 19:00 мск, Медведев – не ранее 20:30 мск, Самсонова со Швентек – не ранее 02:00 мск

US Open опубликовал расписание на 2 сентября, восьмой игровой день.

На Арене Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00. План такой:

Расписание всех кортов появится здесь .