Калинскую обокрали на US Open – судья не заметила двойной отскок даже на замедленном повторе

На US Open теннисисты могут использовать ВАР – смотреть повторы не только на предмет попадания мяча в корт (что в принципе не имеет смысла, потому что на турнире нет линейных, а работает автоматическая система), но и любые другие спорные моменты. Например, проносы ракетки за линию сетки, касания мяча одежды и, конечно, двойные отскоки.

Именно по последнему поводу ВАР использовала Анна Калинская в третьем круге против Беатрис Хаддад Майи . К тому моменту Анна вела 2:0 с брейком, а на подаче бразильянки было 40:40.

Калинская бросила укороченный удар, Хаддад Майя отбила мяч с таким вращением, что Анна после странного отскока просто по нему не попала.

Россиянка, судя по лицу, даже поверить не могла, что судья сразу не заметила двойной отскок.

Дальше появился новый повод для удивления. Судья посмотрела вот такой замедленный повтор.

И отдала очко бразильянке – хотя, кажется, очевидным, что там либо двойной отскок, либо бразильянка отбила мяч в свою половину корта.

Это еще лучше видно с повтора с телевизионной камеры.

Калинская пыталась убедить судью, что соперница ткнула мяч ободом уже после второго отскока. Но безуспешно.

Даже комментаторы были в шоке:

– Что происходит? (В трансляции снова показывают повтор). Все выглядит так, будто она пробил мячом в корт, [и он потом уже отскочил на половину Калинской].

– Полностью согласна.

– Это просто в голове не укладывается.

– Я просто шокирована такой ошибкой.

А тренер и шестикратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте Ренне Стаббс написала в твиттере: «Как там можно было ошибиться, хотя ЕСТЬ ВАР!!! Куда судья вообще смотрит!!!! Боже мой!!!!! Ого! У тебя есть ВАР, и ты все равно ошибаешься! Я в шоке!»

В итоге вместо брейк-пойнта получился геймбол, Хаддад Майя удержала подачу – и вскоре игра Калинской полностью развалилась. Она стала играть суетливо, очень много ошибалась. В конце матча комментатор резюмировала: «То решение полностью изменило ход матча. До него Калинская доминировала, была такой собранной».

Матч россиянка проиграла – 3:6, 1:6.

После поражения Анна пожала руку и сопернице (которая тогда просто выслушала решение судьи и ушла), и судье. Но это было очень холодно.

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