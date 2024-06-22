Томлянович о победе над Потаповой: «В самом начале я тратила много энергии, просто переживая за каждое очко. Потом постаралась отпустить ситуацию»

Теги WTA Айла Томлянович Rothesay Classic Birmingham Теннис

Айла Томлянович прокомментировала выход в финал в Бирмингеме.

Сегодня она обыграла Анастасию Потапову – 7:6(5), 6:4.

«Я старалась сохранять спокойствие. Мне показалось, что в самом начале меня слишком захлестывали эмоции и я тратила много энергии, просто переживая за каждое очко. Я отпустила ситуацию и сосредоточилась на том, что в моих силах.

Я точно не ожидала, что окажусь здесь в финале. Как бы банально ни звучало, я думаю только о следующем матче. Когда у меня все получается, я никогда не забегаю вперед и не собираюсь делать этого и сейчас. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться, выложиться завтра по полной, а уже потом буду анализировать прошедшую неделю».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ xqystfsf7s
Мы с Великим Алонсо расстроены
Раньше вы жили с Алонсо напротив психбольницы, а сейчас живете напротив своего дома)
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий