Томлянович о победе над Потаповой: «В самом начале я тратила много энергии, просто переживая за каждое очко. Потом постаралась отпустить ситуацию»

Айла Томлянович прокомментировала выход в финал в Бирмингеме.

Сегодня она обыграла Анастасию Потапову – 7:6(5), 6:4.

«Я старалась сохранять спокойствие. Мне показалось, что в самом начале меня слишком захлестывали эмоции и я тратила много энергии, просто переживая за каждое очко. Я отпустила ситуацию и сосредоточилась на том, что в моих силах.

Я точно не ожидала, что окажусь здесь в финале. Как бы банально ни звучало, я думаю только о следующем матче. Когда у меня все получается, я никогда не забегаю вперед и не собираюсь делать этого и сейчас. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться, выложиться завтра по полной, а уже потом буду анализировать прошедшую неделю».