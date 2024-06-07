Деньги Мирры Андреевой: $800 тысяч за «Ролан Гаррос», топ-300 по призовым за всю историю

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«Ролан Гаррос» получился для Мирры Андреевой очень успешным не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения финансов.

За выход в полуфинал она заработала 650 тысяч евро (примерно 707 тысяч долларов) – это самый большой чек в ее пока что короткой карьере. К нему еще надо добавить 87 тысяч за выход в четвертьфинал в паре. Так что в сумме получим 794 тысяч.

Если ранжировать 17 турниров основного тура, которую за карьеру провела Мирра, с точки зрения заработка, то на шести из них ее банковский счет пополнился больше чем на 100 тысяч долларов. Опять же, считаем призовые за одиночку и пару:

«Ролан Гаррос»-2024 – 794 тысяч;

«Уимблдон»-2023 – 262 тысячи;

Australian Open-2024 – 260 тысяч;

Мадрид-2024 – 177 тысяч;

«Ролан Гаррос»-2023 – 142 тысячи;

US Open-2023 – 123 тысячи.

Всего за карьеру после «Ролан Гаррос» у нее уже 2,1 миллиона долларов призовых. По этому показателю она уже входит в топ-300 теннисисток за всю историю WTA.

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Конечно, нужно понимать, что 2 миллионов долларов у Андреевой нет. Потому что в теннисе призовые учитываются до налогов – а на них обычно уходит 30% призовых. Плюс с заработанных денег еще нужно заплатить команде. Плюс у Мирры могли быть спонсоры в юниорском туре, которым она должна отдавать часть призовых в обмен на их инвестиции.

Но обычно теннисисты говорят, что от призовых у них чистыми остается около половины. Все равно очень приличная сумма для 17 лет.

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Деньгами Мирры пока что заведуют ее родители. После «Уимблдона» она рассказывала: «Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать. Большая часть пойдет на теннис, на билеты, тренеров и так далее. Может быть, что-нибудь себе куплю, но пока не уверена».

А перед 17-летием она рассказывала, как узнала, что мама готовит ей подарок: «Знаю, что мама уже что-то мне купила – вчера я увидела, что она потратила деньги с нашей общей карты. Так что буду очень рада узнать, что же она для меня выбрала».

И собаку Мирра сама себе пока купить не может – для этого ей нужно войти в топ-20: «Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Я хочу кокер-спаниэля, но она слишком большая. Надо будет тоже учитывать, с собакой все-таки сложно путешествовать. Так что цель у меня такая».

Еще чуть-чуть – и у Мирры будет собака! Давайте запомним ее «РГ» как шаг к мечте

Фото: Gettyimages /Dan Istitene / Staff