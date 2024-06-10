Алькарас о титулах на трех разных ТБШ: «Атмосфера везде разная, но ощущения те же. Победа на «Большом шлеме» всегда особенная»

Карлос Алькарас сравнил ощущения от победы на трех разных ТБШ.

Испанец – чемпион US Open-2022, «Уимблдона»-2023 и «Ролан Гаррос»-2024.

«Это разные турниры с разной атмосферой, но ощущения одни и те же. Победа на «Большом шлеме» всегда особенная. Выиграть первый титул на конкретном «Шлеме» – это всегда нечто уникальное.

Но выиграть «Ролан Гаррос», зная, что многие испанцы здесь побеждали, это что-то невероятное. Я мечтал это сделать с тех пор, как начал играть в теннис в 5-6 лет».

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