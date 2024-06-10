Алькарас о титулах на трех разных ТБШ: «Атмосфера везде разная, но ощущения те же. Победа на «Большом шлеме» всегда особенная»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас сравнил ощущения от победы на трех разных ТБШ.

Испанец – чемпион US Open-2022, «Уимблдона»-2023 и «Ролан Гаррос»-2024.

«Это разные турниры с разной атмосферой, но ощущения одни и те же. Победа на «Большом шлеме» всегда особенная. Выиграть первый титул на конкретном «Шлеме» – это всегда нечто уникальное. 

Но выиграть «Ролан Гаррос», зная, что многие испанцы здесь побеждали, это что-то невероятное. Я мечтал это сделать с тех пор, как начал играть в теннис в 5-6 лет».

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