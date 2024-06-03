Рыбакина второй раз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира победила в четвертом круге « » – 6:4, 6:3. Счет в личных встречах стал 2:2.

Рыбакина пятый раз вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», в Париже – второй (также в 2021-м, когда проиграла будущей финалистке Анастасии Павлюченковой).

В 2024-м Рыбакина девять раз выходила в четвертьфинал. Для нее это наибольшее количество за один сезон на уровне (в 2023-м было восемь). Также она лидер нынешнего сезона по количеству четвертьфиналов: у Иги Швентек восемь, у Коко Гауфф – семь.

Теперь Рыбакина поборется с Элиной Аванесян или Жасмин Паолини.