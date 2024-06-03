Рыбакина второй раз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Елена Рыбакина Sports – Казахстан Теннис

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина победила Элину Свитолину в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:3. Счет в личных встречах стал 2:2.

Рыбакина пятый раз вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», в Париже – второй (также в 2021-м, когда проиграла будущей финалистке Анастасии Павлюченковой).

В 2024-м Рыбакина девять раз выходила в четвертьфинал. Для нее это наибольшее количество за один сезон на уровне WTA (в 2023-м было восемь). Также она лидер нынешнего сезона по количеству четвертьфиналов: у Иги Швентек восемь, у Коко Гауфф – семь.

Теперь Рыбакина поборется с Элиной Аванесян или Жасмин Паолини.

6 комментариев
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Рыбкина так держать 🤘🤘🙏🙏
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Надо обыгрывать Паолини - конечно, усталость уже есть, но выход в 1/2 как никогда очень даже реален 👌
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Лен, спасибо
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Лена, спасибо за то, кого обыграла!
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