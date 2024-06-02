Карлос Алькарас: «Если буду слишком радоваться четвертьфиналу, то стану посредственным»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что 6-й раз подряд вышел в 1/4 финала ТБШ.

«Четвертьфинал – прекрасное достижение, но когда я не выигрываю титул, все равно остается горечь. Я радуюсь, когда становлюсь чемпионом.

Если буду слишком радоваться четвертьфиналу, то стану посредственным».

За место в 1/2 финала «Ролан Гаррос» испанец сыграет со Стефаносом Циципасом, которого победил во всех пяти предыдущих матчах.

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