Кафельников о том, что Швентек повесила двойную баранку Потаповой: «Ига никогда так быстро не зарабатывала €150 000🤦‍♂️🤦‍♂️»

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Ига Швентек повесила двойную баранку Анастасии Потаповой на «Ролан Гаррос».

«Швентек никогда так быстро не зарабатывала €150 000🤦‍♂️🤦‍♂️! Она отыграла 40 минут и отдала всего 10 очков за матч🤪🤪🤪», – твитнул Кафельников.

За выход в четвертьфинал действующая чемпионка дополнительно получит 165 тысяч евро. Всего на турнире она уже заработала €415 000.

Аннигиляция Потаповой – 0:6, 0:6 за 40 минут от Швентек. Почему она сама такому не удивлена?