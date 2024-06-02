Кафельников о том, что Швентек повесила двойную баранку Потаповой: «Ига никогда так быстро не зарабатывала €150 000🤦‍♂️🤦‍♂️»

Теги Ролан Гаррос ATP Евгений Кафельников соцсети призовые Ига Швентек Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Ига Швентек повесила двойную баранку Анастасии Потаповой на «Ролан Гаррос».

«Швентек никогда так быстро не зарабатывала €150 000🤦‍♂️🤦‍♂️! Она отыграла 40 минут и отдала всего 10 очков за матч🤪🤪🤪», – твитнул Кафельников.

За выход в четвертьфинал действующая чемпионка дополнительно получит 165 тысяч евро. Всего на турнире она уже заработала €415 000.

Аннигиляция Потаповой – 0:6, 0:6 за 40 минут от Швентек. Почему она сама такому не удивлена?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это связано с тем что она уже боится после Осаки и Бузковой растягивать удовольствие плюс все начало залетать и режим робота включился.
+4
-1
+3
Тоже можно сказать и о Потаповой, но есть нюанс..
+3
0
+3
Кафельников happy 😊
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий