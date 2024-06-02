Хольгер Руне: «Я выиграл первый титул ATP, победив Зверева по ходу турнира, поэтому у меня приятные воспоминания о нашем прошлом матче»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча против Александра Зверева.

Их единственную встречу в Мюнхене в 2022-м выиграл датчанин. Теперь они поборются в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Интересный матч. Мы играли друг с другом уже давно. Я выиграл первый титул ATP, победив его по ходу турнира, поэтому, конечно, у меня остались приятные воспоминания о той неделе и о нашем матче.

В понедельник будет совсем другой матч. Пятисетовый формат, «Большой шлем», поэтому мы оба испытываем более сильное давление. Мы оба хотим успешно выступить. Он показывает хороший теннис, я тоже прибавляю, поэтому жду упорную борьбу».

2 комментария
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