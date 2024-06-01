Мирра Андреева: «Хочу научить своих тренеров играть в дурака. В Австралии вроде бы научила фитнес-тренера, но сейчас он забыл»

Мирра Андреева хочет научить тренеров играть в «Дурака».

– Вы рассказывали, что в паузах, когда дождь, играете в Uno. Элина Аванесян говорила, что тоже играла. Это у вас главное развлечение, получается?

– Вообще я все хочу научить своих тренеров играть в дурака. В Австралии вроде бы научила фитнес-тренера, он все тогда понял, но сейчас говорит, что уже забыл. Так что, возможно, завтра-послезавтра скажу: убираем Uno, играем в дурака, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.