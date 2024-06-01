Мирра Андреева: «Хочу научить своих тренеров играть в дурака. В Австралии вроде бы научила фитнес-тренера, но сейчас он забыл»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева хочет научить тренеров играть в «Дурака».

– Вы рассказывали, что в паузах, когда дождь, играете в Uno. Элина Аванесян говорила, что тоже играла. Это у вас главное развлечение, получается?

– Вообще я все хочу научить своих тренеров играть в дурака. В Австралии вроде бы научила фитнес-тренера, он все тогда понял, но сейчас говорит, что уже забыл. Так что, возможно, завтра-послезавтра скажу: убираем Uno, играем в дурака, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

8 комментариев
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А еще их надо учить погоны подкидывать,если кто то взял
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Лучшая игра на свете!
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Это еще что. Вот научить иностранца играть в клабор)
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Лучше переключиться на преферанс, но нужно 3 чела.
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Ответ sedric
Это еще что. Вот научить иностранца играть в клабор)
Меня научите)
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Ответ Безликий товарищ
Надо оставить все эти праздные дела, всё это приведёт к разврату и наркотикам. Приличная девушка-теннисиска когда не играет и не тренируется должна молиться.
Да, да, возить с собой икону и каждый вечер на колени.
Ты издеваешься? Ей всего 17 лет. К вере путь трудный.
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Ответ Радость Ди Мария
Да, да, возить с собой икону и каждый вечер на колени. Ты издеваешься? Ей всего 17 лет. К вере путь трудный.
С чувством юмора совсем туго?😢
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