Грачева о том, что спела «Марсельезу» после выхода в 4-й круг «Ролан Гаррос»: «Запомню этот момент до конца жизни»

Теги Ролан Гаррос WTA Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала то, что спела «Марсельезу» после выхода во вторую неделю «Ролан Гаррос».

«Я запомню этот момент до конца  жизни. После интервью мне сказали, что это мой первый «Ролан Гаррос» в качестве французской теннисистки перед французскими болельщиками. Я сказала: «Да, это так». Все еще не могу осознать, насколько невероятная была атмосфера», – сказала Грачева на пресс-конференции.

Российская теннисистка теперь играет за Францию. Варвара Грачева живет там с 16 лет и хочет остаться навсегда

7 комментариев
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Наша, рабоче-крестьянская Варвара, традиции прадедов уважает)
+7
-1
+6
Ответ sedric
Грачева даже внешне на француженку больше похожа.
Не. Она не такая страшная
+3
0
+3
Красавица.
+4
-2
+2
А би-2 «Варвара»?
+1
-1
0
Ответ Наглая Кайса
А би-2 «Варвара»?
Би-би такси "лика стар"
0
0
0
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