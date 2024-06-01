Грачева о том, что спела «Марсельезу» после выхода в 4-й круг «Ролан Гаррос»: «Запомню этот момент до конца жизни»

Варвара Грачева прокомментировала то, что спела «Марсельезу» после выхода во вторую неделю «Ролан Гаррос».

«Я запомню этот момент до конца жизни. После интервью мне сказали, что это мой первый «Ролан Гаррос» в качестве французской теннисистки перед французскими болельщиками. Я сказала: «Да, это так». Все еще не могу осознать, насколько невероятная была атмосфера», – сказала Грачева на пресс-конференции.

Российская теннисистка теперь играет за Францию. Варвара Грачева живет там с 16 лет и хочет остаться навсегда