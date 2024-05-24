Хачанов о том, что его могут отстранить от Олимпиады из-за сторис с георгиевской лентой: «Мне никто ничего не предъявлял. Но как будет, так будет»

Карен Хачанов прокомментировал то, что его могут отстранить от Олимпиады из-за сторис в инстаграме.

9 мая Хачанов опубликовал в сторис поздравление с Днем Победы. На открытке была георгиевская лента, сложенная в форме цифры «9». Через несколько дней в твиттере призвали отстранить Хачанова от Олимпиады и других турниров, потому что это может расцениваться как нарушение правил получения нейтрального статуса.

– Все по-разному понимают и интерпретируют мои слова и действия. Смысл [поста] был в том, чтобы почтить прабабушек и прадедушек, которые участвовали во Второй мировой войне. Это скорее проблема медиа, соцсетей – что против тебя могут повернуть то, что никак не было связано с текущей ситуацией, с СВО. Только вокруг 9 мая, Дня победы.

Не хочу больше шума по этому поводу. Со мной – в контексте Олимпиады, например – пока никто ничего не обсуждал, ничего не говорил, ничего не предъявлял. Но как будет, так будет. Разговор больше про сам знак [георгиевскую ленту], надо смотреть, в каких конкретно странах ее запретили, например.

Пошумели, да – но больше никакой информации в контексте Олимпиады, участия или неучастия, у меня не было, – передает слова Хачанова корреспондент Sports Андрей Васильев.

Можно ли пропустить Олимпиаду из-за Георгиевской ленты? Она и правда запрещена – вот все критерии от МОК