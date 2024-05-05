Рублев о победе в Мадриде: «Если бы вы знали, через что я прошел в последние 9 дней – невозможно было представить, что я выиграю титул»
Андрей Рублев поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде.
В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима 4:6, 7:5, 7:5.
«Слов нет. Если бы вы знали, через что я прошел в последние 9 дней – невозможно было представить, что я выиграю титул.
Теперь я невероятно счастлив. Одна неделя все изменила».
Также Рублев прокомментировал физические проблемы по ходу турнира – сообщалось, что перед финалом у него был жар.
«Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам – они волшебники.
Каким-то образом мне удалось сыграть.
Я никогда не видел таких хороших врачей.
Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего. Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал», – сказал Рублев.
Рублев – чемпион в Мадриде! Выиграл финал с температурой
А так очень рад за Рублева, давно так не переживал во время матча.
Молодчик, Андрюша, что не сдался!
Молодец, Андрей.