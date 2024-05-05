Рублев о победе в Мадриде: «Если бы вы знали, через что я прошел в последние 9 дней – невозможно было представить, что я выиграю титул»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Теннис

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде.

В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима 4:6, 7:5, 7:5.

«Слов нет. Если бы вы знали, через что я прошел в последние 9 дней – невозможно было представить, что я выиграю титул.

Теперь я невероятно счастлив. Одна неделя все изменила».

Также Рублев прокомментировал физические проблемы по ходу турнира – сообщалось, что перед финалом у него был жар.

«Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам – они волшебники.

Каким-то образом мне удалось сыграть.

Я никогда не видел таких хороших врачей.

Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего. Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал», – сказал Рублев.

Рублев – чемпион в Мадриде! Выиграл финал с температурой

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26 комментариев
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Ты не спал 4 дня, а нам как теперь заснуть?😄
+24
-2
+22
Характер! Андрей красавчик! Многие топы снялись, здорово, что он дотерпел! Максимум уважение!
+14
-1
+13
Ну был бы просто легендарный мастерс для Феликса, если бы еще и Андрюха снялся.
А так очень рад за Рублева, давно так не переживал во время матча.
+11
0
+11
Не хватало ещё и Андрею сняться, чтобы Оже нахаляву забрал и финал! Это было бы какое-то несправедливое колдовство)
Молодчик, Андрюша, что не сдался!
+9
-1
+8
Ответ Guillermo
Это потом даст знать, организм резервы отдал - будет забирать в Риме
Это уже не важно.
+7
0
+7
Андрей, с победой! Заслуженный титул👌
+8
-1
+7
Андрей объективно лучший в мире и точка
+7
-1
+6
Полностью заслуженная победа Андрея! Просто молодец, показал характер! С победой!
+8
-2
+6
У нас тоже нет слов, Андрюха! 😄 С победой!
+6
-2
+4
Герой, в таком состоянии и после 4 поражений
+3
-1
+2
Отпусти момент рыжий,грунт состоялся,научись отпускать ситуацию и двигайся дальше.
+1
0
+1
Ответ Czarn
Ты не спал 4 дня, а нам как теперь заснуть?😄
Коньячку немного...
+1
0
+1
Скорее всего, не спал после победы над Алькарасом. Слишком эмоциональная натура и, похоже, не очень верил в себя, раз так отреагировал. Но, повторю, потенциал у него огромный, талант тоже не маленький, а вот эмоции — его самый злейший враг!
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Надо Рим пропустить
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Ответ Guillermo
Это потом даст знать, организм резервы отдал - будет забирать в Риме
Да чёрт с ним. Он играл на титул - он его выиграл. Дальше будет новый день, там посмотрим
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Ответ vas1105
Коньячку немного...
Я уже
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Ответ Галина Воробьёва
Андрей объективно лучший в мире и точка
😁
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Рублев ты молодец, ждем теперь твой триумф через месяц в Париже. Пора уже и Большие Чашки завоевывать, а не только маленькие..
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С такой формой и про РГ можно думать. Рим можно и пропустить.
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Я еще в пятницу шутила после снятия Лехечки, что как бы Рублев не снялся с финала против Феликса, а он оказывается был близок… ну и дела!
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Теперь пора и шлем брать.
Молодец, Андрей.
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Андрей, тем ценнее победа! Историческая победа, на характере 💪
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Молодец. Выстоял.
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Это потом даст знать, организм резервы отдал - будет забирать в Риме
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Что-то загадочное он написал на камере )
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