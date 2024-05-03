Швентек и Соболенко второй год подряд разыграют титул в Мадриде. Они встретятся в 10-й раз

Ига Швентек и Арина Соболенко сыграют в финале «тысячника» в Мадриде.

В прошлом году они также играли в финале, тогда победила Соболенко – 6:3, 3:6, 6:3.

Швентек и Соболенко встретятся в десятый раз. В личном противостоянии ведет Швентек – 6:3. Она также выиграла последний матч на итоговом турнире WTA.

У Швентек восемь титулов WTA 1000, два из них – грунтовых. Соболенко выиграла пять турниров этой категории, два из них – на грунте в Мадриде.