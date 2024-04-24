Бадоса о неудачном периоде в карьере: «У меня есть игра, но нужно восстановиться в эмоциональном плане»

Паула Бадоса прокомментировала поражение на старте турнира в Мадриде.

Она уступила Джессике Бусас-Манейро 6:2, 3:6, 3:6.

«Тяжелый матч. Она играла очень здорово, а я, конечно, нет. Я расстроена. Ждала от себя большего, но сейчас не могу этого требовать. Физически я могу выступать, но мой уровень игры очень упал.

Если честно, я очень люблю теннис, мне нравится соревноваться, но мне совершенно не нравится видеть себя такой. Я всегда подавала большие надежды, во мне видели большой потенциал, и я знаю, что такое быть топом. Вот почему сейчас мне так больно.

Я каждую неделю испытываю разочарование: сегодня из-за своего уровня тенниса, но обычно из-за травм. Мне тяжело каждый раз подниматься [после неудач]. Считаю, что у меня есть игра, но нужно восстановиться в эмоциональном плане».

Паула Бадоса: «В Индиан-Уэллс врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно. Так что будет здорово, если я смогу играть еще три-четыре года»