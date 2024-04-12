Энен о срыве Медведева на судей: «Как можно доводить себя до такого состояния? Если честно, это просто ужасно»

Жюстин Энен раскритиковала Даниила Медведева за конфликты с судьями на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Как можно доводить себя до такого состояния? Если честно, это просто ужасно.

Конечно, ошибки арбитров всегда неприятны. Но игроки сами ошибаются не один раз за матч. Все люди совершают ошибки. Но отсутствие самообладания в такие моменты у игроков все еще поражает».

Медведев орал на судей два дня. Они правда не видят ауты?