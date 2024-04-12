Энен о срыве Медведева на судей: «Как можно доводить себя до такого состояния? Если честно, это просто ужасно»

Теги Жюстин Энен ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

Жюстин Энен раскритиковала Даниила Медведева за конфликты с судьями на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Как можно доводить себя до такого состояния? Если честно, это просто ужасно.

Конечно, ошибки арбитров всегда неприятны. Но игроки сами ошибаются не один раз за матч. Все люди совершают ошибки. Но отсутствие самообладания в такие моменты у игроков все еще поражает».

Медведев орал на судей два дня. Они правда не видят ауты?

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11 комментариев
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Все правильно говорит, Медведев и Рублев два неуравновешенных психа,им нужна помощь доктора))))
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В исполнении Энен подобные истерики невозможно было представить, да. Но такие нынче мущщинки.
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Он скоро годовщину без титулов справит, вот и психует на ровном месте ))
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Зато говорят в инсте все зумеры и инфантилы в этих ситуациях за Медди. А тут какая-то Энен не понятная, хладнокровно закрывавшая Серена на пике
Главное что в инсте
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Просто выросло поколение инфантилов. Которые хотят весь год играть на харде с хоукаями
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Знает что говорит, великая по титулам, а эти два просто от бессилия орут...
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Ответ Никита Михайлов
Все правильно говорит, Медведев и Рублев два неуравновешенных психа,им нужна помощь доктора))))
По фактам, русский стыд частенько от этой пары сапог..
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Ответ justbored
В исполнении Энен подобные истерики невозможно было представить, да. Но такие нынче мущщинки.
Все верно)))
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Просто Данечка ведет себя как истеричка, я сомневаюсь что в матчах других игроков 0 ошибок, но почему то кто то ведет себя как гопник и орет на всех. Хотя сам двойные лепит по две за гейм на изи
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