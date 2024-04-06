Рублев и Хачанов сыграют против Медведева и Сафиуллина на парном «Мастерсе» в Монте-Карло
«Мастерс» в Монте-Карло провел жеребьевку парного разряда.
В первом круге Андрей Рублев и Карен Хачанов поборются с Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным.
Первыми посеяны Рохан Бопанна и Мэттью Эбден.
Также в турнире примут участие Григор Димитров и Себастьян Корда, Лоренцо Музетти и Николас Харри, Хольгер Руне и Тэйлор Фриц, Тэллон Грикспор и Хуберт Хуркач, Александр Бублик и Адриан Маннарино, Янник Синнер и Лоренцо Сонего.
Полностью сетка здесь.