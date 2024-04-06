Рублев и Хачанов сыграют против Медведева и Сафиуллина на парном «Мастерсе» в Монте-Карло

Теги ATP Григор Димитров Рохан Бопанна Адриан Маннарино Мэтью Эбден Rolex Monte-Carlo Masters Николас Харри Карен Хачанов Андрей Рублев Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Даниил Медведев Александр Бублик Лоренцо Сонего Хуберт Хуркач Тэллон Грикспор Себастьян Корда Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Теннис

«Мастерс» в Монте-Карло провел жеребьевку парного разряда.

В первом круге Андрей Рублев и Карен Хачанов поборются с Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным.

Первыми посеяны Рохан Бопанна и Мэттью Эбден.

Также в турнире примут участие Григор Димитров и Себастьян Корда, Лоренцо Музетти и Николас Харри, Хольгер Руне и Тэйлор Фриц, Тэллон Грикспор и Хуберт Хуркач, Александр Бублик и Адриан Маннарино, Янник Синнер и Лоренцо Сонего.

Полностью сетка здесь.

4 комментария
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За Даню и Романа! Но это будет нелегко))
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Верх возьмут Медведев и Сафиуллин. имхо ))
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Победит дружба!
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Потом дома у Медведева затусят ))
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