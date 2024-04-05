Боржес о действиях судьи в матче с Гарином: «Он знает, что совершил ошибку. Это вообще не имело никакого смысла»

Теги происшествия ATP Millennium Estoril Open Кристиан Гарин Нуну Боржес Теннис

Нуну Боржес прокомментировал судейский скандал в Эшториле.

Сопернику Боржеса Кристиану Гарину присудили очко из-за якобы помехи со стороны португальца.

«Я ушел с корта и не понимал, почему судья принял такое решение. Он знает, что совершил ошибку. Это вообще не имело никакого смысла. Розыгрыш не должен останавливаться просто из-за выкрика с трибун. Он слышал возглас болельщика, но мы продолжили играть, а потом он пробил в аут. Гарин сказал мне, что промахнулся из-за того, что я остановился. Это не его вина, но в этой ситуации он тоже выглядит не очень хорошо…»

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