Марракеш (ATP). 2-й круг. Сонего играет с Нагалом, Котов встретится с Коболли, Берреттини – с Муньяром, Фоньини сыграет с Дьере
Павел Котов сыграет с Флавио Коболли во втором круге в Марракеше.
Маттео Берреттини встретится с Хауме Муньяром.
Сетка турнира здесь.
Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
1 – 7 апреля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 3 апреля, 14.10
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 3 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00