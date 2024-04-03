Марракеш (ATP). 2-й круг. Сонего играет с Нагалом, Котов встретится с Коболли, Берреттини – с Муньяром, Фоньини сыграет с Дьере

Теги результаты ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Павел Котов сыграет с Флавио Коболли во втором круге в Марракеше.

Маттео Берреттини встретится с Хауме Муньяром.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

1 – 7 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Павел Котов (Россия) Флавио Коболли (Италия)
Дата проведения
3 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Самит Нагал (Индия) Лоренцо Сонего (Италия)
6:1|3:6|4:4
Дата проведения
3 апреля, 14.10
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
3 апреля, 17.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
3 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Вукич (Австралия) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Мариано Навоне (Аргентина) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Николас Морено де Алборан (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

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