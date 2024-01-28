Джон Макинрой: «Я всегда считал Медведева гроссмейстером, великолепным стратегом. Если он справится в финале, я еще больше его зауважаю»

Джон Макинрой поделился мнением о финалистах Australian Open.

Сегодня Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером.

«Медведева считали «человеком на задней линии», но то, что он сделал, уже довольно примечательно.

Я всегда считал Даниила Медведева гроссмейстером, великолепным стратегом, и он еще раз показал это [в полуфинале]: поменял тактику, поменял позицию на приеме, стал больше атаковать, мощнее подавать.

Он сделал все, чтобы вернуться в матч. Но он провел три пятисетовика – а Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет еще раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически.

Но мне показалось, что у Зверева тоже были физические проблемы, и это сказалось на нем по ходу матча. А Синнер будет свеж, и в этом, на мой взгляд, разница.

Если Медведев справится, я еще больше его зауважаю», – сказал семикратный чемпион «Больших шлемов».

Как Медведеву выиграть Australian Open? У него три подряд поражения от Синнера: чем так хорош Янник и как все исправить в финале