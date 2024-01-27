Медведев – восьмой, кто выиграл пятисетовики в 1/4 и 1/2 одного Australian Open

стал восьмым игроком, который в один год выиграл пятисетовые матчи в четвертьфинале и полуфинале .

До него это сделали:

• 1953 – Мервин Роуз;

• 1959 – Алехандро Ольмедо;

• 1970 – Ричард Крили;

• 1975 – Джон Ньюкомб;

• 1982 – Стив Дентон;

• 2004 – ;

• 2006 – .

Титул после этого взяли только Ольмедо и Ньюкомб, однако тогда участников было меньше и в те годы турнир состоял из шести кругов, а не из семи, как сейчас. Окончательно на сетку из 128 игроков перешли в конце 1980-х.