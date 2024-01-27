Медведев – восьмой, кто выиграл пятисетовики в 1/4 и 1/2 одного Australian Open

Теги Маркос Багдатис Марат Сафин Australian Open ATP Джон Ньюкомб Мервин Роуз Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал восьмым игроком, который в один год выиграл пятисетовые матчи в четвертьфинале и полуфинале Australian Open.

До него это сделали:

• 1953 – Мервин Роуз;

• 1959 – Алехандро Ольмедо;

• 1970 – Ричард Крили;

• 1975 – Джон Ньюкомб;

• 1982 – Стив Дентон;

• 2004 – Марат Сафин;

• 2006 – Маркос Багдатис.

Титул после этого взяли только Ольмедо и Ньюкомб, однако тогда участников было меньше и в те годы турнир состоял из шести кругов, а не из семи, как сейчас. Окончательно на сетку из 128 игроков перешли в конце 1980-х.

4 комментария
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Желаю, чтобы Даниил стал первым, кто выиграл пятисетовик и в финале. Хотя и без пятисетовика тоже будет нормально но Даня не щадит ни свои нервы, ни наши))))
+9
0
+9
Ответ Менн
Желаю, чтобы Даниил стал первым, кто выиграл пятисетовик и в финале. Хотя и без пятисетовика тоже будет нормально но Даня не щадит ни свои нервы, ни наши))))
Особенно наши)
+3
0
+3
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