Динара Сафина: «Я боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться»

Динара Сафина рассказала, что 10 лет боролась с расстройством пищевого поведения.

«В конечном счете я не захотела возвращаться из-за проблем с весом. Я боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения. У меня постоянно был лишний вес, и я не могла его сбросить, хотя очень старалась.

Я пробовала разные диеты, но ничего не помогало, а играть с лишними 30 килограммами нелегко. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться, и это был тяжелый период, потому что я выглядела не так, как раньше, и люди говорили, что я потолстела и все такое.

Это не секрет, но в то же время я не хочу, чтобы при прочтении этой истории, люди думали, что мне плохо и я из-за этого плачу.

Я хочу, чтобы люди понимали, что такое может случиться с каждым. У всех свои проблемы, свои страхи, и это нормально, когда, столкнувшись с ними, чувствуешь, что ты один в этом мире и тебя никто не понимает. Многие через это прошли. Но всегда есть свет в конце тоннеля, и важно помнить, что вы не одиноки».

Также Сафина поделилась мнением о тренерской работе.

«Сейчас я счастлива и предпочитаю помогать другим. Наверное, когда-то моей миссией был теннис, а сейчас я хочу помочь другим достичь результатов, не совершая тех ошибок, которые совершила я.