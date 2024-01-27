Динара Сафина: «Я боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться»

Теги Динара Сафина WTA Теннис

Динара Сафина рассказала, что 10 лет боролась с расстройством пищевого поведения.

«В конечном счете я не захотела возвращаться из-за проблем с весом. Я боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения. У меня постоянно был лишний вес, и я не могла его сбросить, хотя очень старалась.

Я пробовала разные диеты, но ничего не помогало, а играть с лишними 30 килограммами нелегко. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться, и это был тяжелый период, потому что я выглядела не так, как раньше, и люди говорили, что я потолстела и все такое.

Это не секрет, но в то же время я не хочу, чтобы при прочтении этой истории, люди думали, что мне плохо и я из-за этого плачу.

Я хочу, чтобы люди понимали, что такое может случиться с каждым. У всех свои проблемы, свои страхи, и это нормально, когда, столкнувшись с ними, чувствуешь, что ты один в этом мире и тебя никто не понимает. Многие через это прошли. Но всегда есть свет в конце тоннеля, и важно помнить, что вы не одиноки».

Также Сафина поделилась мнением о тренерской работе.

«Сейчас я счастлива и предпочитаю помогать другим. Наверное, когда-то моей миссией был теннис, а сейчас я хочу помочь другим достичь результатов, не совершая тех ошибок, которые совершила я.

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8 комментариев
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Трудяга, в отличие от своего брата.
Все, чего достигла, только своим трудом. Да, не взяла Шлем, осталась без золота Олимпиады, но играла в финалах, была первой ракеткой мира. Есть, что вспомнить, и о чем детям рассказать.
+9
0
+9
Ответ ЭЮЯ
Трудяга, в отличие от своего брата. Все, чего достигла, только своим трудом. Да, не взяла Шлем, осталась без золота Олимпиады, но играла в финалах, была первой ракеткой мира. Есть, что вспомнить, и о чем детям рассказать.
А за Марата кто-то другой бегал?
Он тоже трудяга. Просто более расслаблен был и все.
+5
-1
+4
Ответ ЭЮЯ
На тренировках? Не знаю, не следил.
На тренировках, в матчах.
Как он по вашему выигрывал турниры?
Одного таланта мало.
+2
-1
+1
Ответ ЭЮЯ
Я разве где-то сомневался в его бойцовских качествах, в том, что он не выкладывался в матчах? Вопросы к его тренировочному процессу. Очевидно, что Динара тратила на него больше времени.
Ну просто вы так написали, что складывается впечатление, будто Динара трудяга, а Марат так, вышел, помахал ракеткой, и ушел. Не напрягаясь.
Он тоже всего достиг своим трудом, а не чужим.

В таком виде спорта, как теннис - по другому и быть не может. Никто за игроков не будет бегать, бить и прочее.
Они оба трудяги.
+2
-1
+1
Ответ Fenek
Ну просто вы так написали, что складывается впечатление, будто Динара трудяга, а Марат так, вышел, помахал ракеткой, и ушел. Не напрягаясь. Он тоже всего достиг своим трудом, а не чужим. В таком виде спорта, как теннис - по другому и быть не может. Никто за игроков не будет бегать, бить и прочее. Они оба трудяги.
Как написал, так и написал. Не нужно за меня додумывать. Я хорошо помню то время, много тенниса смотрел. И Марата видел в Москве не один раз, но не за игрой в теннис.
+1
0
+1
Ответ Fenek
А за Марата кто-то другой бегал? Он тоже трудяга. Просто более расслаблен был и все.
На тренировках? Не знаю, не следил.
0
0
0
Ответ Fenek
На тренировках, в матчах. Как он по вашему выигрывал турниры? Одного таланта мало.
Я разве где-то сомневался в его бойцовских качествах, в том, что он не выкладывался в матчах? Вопросы к его тренировочному процессу. Очевидно, что Динара тратила на него больше времени.
0
0
0
Ответ Fenek
А за Марата кто-то другой бегал? Он тоже трудяга. Просто более расслаблен был и все.
Объективности ради - Марат и Эрнест два сапога пара.
0
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0
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