Рыбакина о поражении от Блинковой: «Конечно, были матчи, когда было много эмоций. Но такого счета никогда не было»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Анны Блинковой.

Во втором круге Australian Open она проиграла 4:6, 6:4, 6:7(20-22). В третьем сете она отыграла девять матчболов и сама не реализовала шесть.

– Такого тай-брейка я не припомню. Конечно, были матчи, когда было много эмоций. Но такого счета никогда не было.

– Почему в конце матча ни тебе, ни Анне не удавалось держать подачу? Сковали нервы?

– Конечно, это уже эмоции. Редко тай-брейк доходит до счета 20 с чем-то. У нас обеих было много возможностей.

Аня провела очень хороший матч. Точно так же, как и я, не сдавалась до последнего – несмотря на то, что что-то не шло. Наверное, это был один из лучших ее матчей.

– Чем она тебя поразила?

– Думаю, тем, что она цеплялась до конца, хорошо подавала. Конечно, я больше критикую себя и понимаю, что в идеальном сценарии во многих моментах могла бы сыграть лучше, начать матч лучше, двигаться лучше. Но сегодня не сложилось.

– Когда идет такой чемпионский тай-брейк, в голове считаешь, сколько матчболов упустила или отыграла? Или это все далеко? И как справиться с тем, что творится на трибунах?

– Наверное, лучше спросить у Ани – она справилась. Но, конечно, много всего происходит в голове. И в такие моменты, конечно, удача должна быть на твоей стороне, – приводит слова Рыбакиной корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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5 комментариев
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Ответ srdn
Надеюсь, Лена много раз пересмотрит матч-поинт и перестанет так ошибаться
Один розыгрыш в теннисе мало что решает, даже хоть и матч поинт. Три часа играли и причины где то там. А один мяч проиграть - это рутина.
+4
0
+4
Даже если Лена проиграла, потенциал взять шлем у нее все равно больше. Жаль, не повезло. Лучше бы Блинкова выбила Сабаленку.
Ну раз выбила Рыбку, обязана финалом, минимум.
+7
-4
+3
Надеюсь, Лена много раз пересмотрит матч-поинт и перестанет так ошибаться
+3
0
+3
Победы впереди! Бесценный горький опыт получен.
+2
-1
+1
Да, обидно больше от того, что уставшая Блинкова влетит кому-нибудь в 3-4 круге и просто исчезнет с радаров, а Рыба опять без шансов на шлем...
+1
-1
0
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