Рыбакина о поражении от Блинковой: «Конечно, были матчи, когда было много эмоций. Но такого счета никогда не было»

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Анны Блинковой.

Во втором круге Australian Open она проиграла 4:6, 6:4, 6:7(20-22). В третьем сете она отыграла девять матчболов и сама не реализовала шесть.

– Такого тай-брейка я не припомню. Конечно, были матчи, когда было много эмоций. Но такого счета никогда не было.

– Почему в конце матча ни тебе, ни Анне не удавалось держать подачу? Сковали нервы?

– Конечно, это уже эмоции. Редко тай-брейк доходит до счета 20 с чем-то. У нас обеих было много возможностей.

Аня провела очень хороший матч. Точно так же, как и я, не сдавалась до последнего – несмотря на то, что что-то не шло. Наверное, это был один из лучших ее матчей.

– Чем она тебя поразила?

– Думаю, тем, что она цеплялась до конца, хорошо подавала. Конечно, я больше критикую себя и понимаю, что в идеальном сценарии во многих моментах могла бы сыграть лучше, начать матч лучше, двигаться лучше. Но сегодня не сложилось.

– Когда идет такой чемпионский тай-брейк, в голове считаешь, сколько матчболов упустила или отыграла? Или это все далеко? И как справиться с тем, что творится на трибунах?

– Наверное, лучше спросить у Ани – она справилась. Но, конечно, много всего происходит в голове. И в такие моменты, конечно, удача должна быть на твоей стороне, – приводит слова Рыбакиной корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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