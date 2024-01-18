Касаткина после поражения на AO: «Считаю, что мой уровень растет по сравнению даже с прошлым годом. Мне все равно, что скажут диванные критики»

Теги Australian Open WTA Слоун Стивенс Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Слоун Стивенс.

Она проиграла американке во втором круге Australian Open – 6:4, 3:6, 3:6.

– Ключевые моменты сегодня упускала, особенно во втором сете, казалось, что чуть-чуть не дожала. Чего не хватило?

– Упустила очень важный гейм на 1:1, 0:40, когда у меня были брейк-пойнты. Но даже не скажу, что я его упустила: Слоун отыграла их так, что я не могло особо ничего там сделать. После этого гейма она очень сильно прибавила, я это почувствовала и в плане атакующей игры, и в плане оборонительного тенниса.

Она выигрывала ТБШ и была третьей в мире – этот уровень и навыки никуда не уходят. Обидно проиграть такой матч, он был достаточно близкий, шансы были, но я не скажу, что сильно что-то упустила. Надо отдать ей должное, она сыграла хорошо, и не считаю, что я сыграла плохо. Считаю, что мой уровень по сравнению даже с прошлым годом растет.

Мне все равно, что скажут диванные критики, которые всегда найдут что сказать. По итогу я работаю, знаем и я, и команда, как было и как есть сейчас. Для меня это самое главное, я все более уверена в своей игре. По итогу, думаю, в какой-то момент это выстрелит. Не скажу, что все плохо, у меня хорошая позиция, но в какой-то момент станет еще лучше.

– Есть ощущение, что ты прибавляешь в атаке в последнее время. Так ли это на самом деле и почему сегодня не получилось на протяжении всего матча продемонстрировать?

– Действительно, я больше работаю над агрессивной игрой, потому что теннис движется именно в этом направлении: все стали намного сильнее бить, агрессивнее играть, лучше двигаться. И единственный выход – начать играть агрессивно играть самой. Потому что даже в прошлом году было много матчей, которые я выстрадала – трехсетовые триллеры, где я бегала у забора, доставала мячи, драма-матчи по три часа, которые забирали много эмоциональных и физических сил.

Потом мне было сложно идти по турниру дальше, даже если выигрывала такие матчи. Над этим работаю, и нравится, как это идет. Да, в какие-то моменты это не всегда работает, но, если учитывать, что над этим не так давно работаю, нормально, что иногда может не получаться. В какой-то момент начнет все стабильнее [получаться].

И над подачей много работаю, надеюсь, заметили (смеется). Чувствую огромную разницу на корте, когда я уверена в своей подаче. Это абсолютно две разных вселенных: то, как я играла, когда у меня были большие проблемы с подачей, и то, как сейчас. По-другому себя чувствую, – приводит ее слова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я диванный критик и скажу, что ты свой влог развиваешь, а вторую подачу нет. Застряла на одном месте. Вообще никакого развития нет, сильную теннисистку можешь обыграть только если она сама тебе отдаст.
+35
-4
+31
Ответ гилберт
Развитие это пот, кровь и слезы, напряг одним словом. У Дарьи приличный уровень, можно зарабатывать. Зачем выпрыгивать из штанов?
Согласен, если она для себя решила, то это ее дело)
Но тогда не стоит там что то заявлять про высокие цели, про хейтеров (имеют право) и про то что ей денег мало.
Она не особо искренняя, то говорит что календарь слишком плотный, но потом едет на выставки в декабре😀
+11
-1
+10
Ахахахпхпхп Даша стала Рублевым? Спортс отжигает не по-детски, ладно, опечатки, но сменить игроку фамилию и пол...
(читайте интервью до конца)
+8
-1
+7
А как же кресельные критики?
+5
0
+5
Честно говоря, с ней полностью согласен, на задней линии, стала играть агрессивнее, в данном матче не реализовала брейк поинты, по этому и проиграла так бывает)))
+5
-1
+4
Мы тут , ждем новый блог ...
По игре ,мы уже смерились ...
+4
-1
+3
Ответ Burak Orel
Я диванный критик и скажу, что ты свой влог развиваешь, а вторую подачу нет. Застряла на одном месте. Вообще никакого развития нет, сильную теннисистку можешь обыграть только если она сама тебе отдаст.
Развитие это пот, кровь и слезы, напряг одним словом. У Дарьи приличный уровень, можно зарабатывать. Зачем выпрыгивать из штанов?
+4
-1
+3
Да мало ли кто что хочет от других, стоит Даша в 20-ке, и молодец.
+6
-3
+3
Болеть за Дарью-своего рода,махохизм.
Есть 100% уверенность,что никогда,ни при каких обстоятельствах,не будет БШ.Нет даже предпосылок.Каждый из нас делает свою работу.Кто-то-лучше всех,кто-то средне,всю жизнь,без вариантов.Вот тут такой случай,средне,без вариантов.
+4
-2
+2
Ответ Emma Nevskaia
Даша, походу, все
Что всё? Аделаиду защитила, на АО очки пополнила
+4
-3
+1
Касаткина действительно прибавила в некоторых элементах игры и стала действовать более активно. Однако общая форма у неё сейчас не лучшая. В лучшей она меньше ошибается в нейтральных ситуациях, на пике вообще почти не ошибается.
+1
0
+1
Мощно Дашутка приложила диванных критиков))
+6
-5
+1
Удачи Даша. Пусть все получится.👍
+6
-5
+1
Как бред говорит Касаткина. Абсолютно ничего не меняется из года в год. О каком уровне роста может идти речь? Уже скоро заканчивать, без подачи в туре после 30 делать не чего. Ну а что, она с Забияко в лесби порно по-любому не затеряется. Вы представляете какой контент можно из этого замутить
+13
-12
+1
Больше тренируйся и меньше ковыряй. И будет успех))
+4
-4
0
Да кому ты нужна, кроме диванных критиков.
+5
-5
0
Была слишком пассивна на своей подаче. Как только Слоан начала атаковать, стало очень сложно.
Был момент в 3ьем сете, когда можно было вернуть брейк, но там залетели 2 оборонительные свечи, а так Даша здорово наступала. Потом пассивная игра на своих подачах, ну и все.
Ну и Стивенс конечно, хорошо атакует, хорошо читает игру и двигается. В хороший день любой доставит проблем.
0
0
0
Эх Дарья Дарья
0
0
0
Ответ Burak Orel
Я диванный критик и скажу, что ты свой влог развиваешь, а вторую подачу нет. Застряла на одном месте. Вообще никакого развития нет, сильную теннисистку можешь обыграть только если она сама тебе отдаст.
Точнее если снимется)
+1
-1
0
Ответ Burak Orel
Согласен, если она для себя решила, то это ее дело) Но тогда не стоит там что то заявлять про высокие цели, про хейтеров (имеют право) и про то что ей денег мало. Она не особо искренняя, то говорит что календарь слишком плотный, но потом едет на выставки в декабре😀
Ну любит девушка поболтать, что ж поделаешь.
0
0
0
Володя хубулов тоже хочет сказать.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий