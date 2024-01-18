Касаткина после поражения на AO: «Считаю, что мой уровень растет по сравнению даже с прошлым годом. Мне все равно, что скажут диванные критики»

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Слоун Стивенс.

Она проиграла американке во втором круге Australian Open – 6:4, 3:6, 3:6.

– Ключевые моменты сегодня упускала, особенно во втором сете, казалось, что чуть-чуть не дожала. Чего не хватило?

– Упустила очень важный гейм на 1:1, 0:40, когда у меня были брейк-пойнты. Но даже не скажу, что я его упустила: Слоун отыграла их так, что я не могло особо ничего там сделать. После этого гейма она очень сильно прибавила, я это почувствовала и в плане атакующей игры, и в плане оборонительного тенниса.

Она выигрывала ТБШ и была третьей в мире – этот уровень и навыки никуда не уходят. Обидно проиграть такой матч, он был достаточно близкий, шансы были, но я не скажу, что сильно что-то упустила. Надо отдать ей должное, она сыграла хорошо, и не считаю, что я сыграла плохо. Считаю, что мой уровень по сравнению даже с прошлым годом растет.

Мне все равно, что скажут диванные критики, которые всегда найдут что сказать. По итогу я работаю, знаем и я, и команда, как было и как есть сейчас. Для меня это самое главное, я все более уверена в своей игре. По итогу, думаю, в какой-то момент это выстрелит. Не скажу, что все плохо, у меня хорошая позиция, но в какой-то момент станет еще лучше.

– Есть ощущение, что ты прибавляешь в атаке в последнее время. Так ли это на самом деле и почему сегодня не получилось на протяжении всего матча продемонстрировать?

– Действительно, я больше работаю над агрессивной игрой, потому что теннис движется именно в этом направлении: все стали намного сильнее бить, агрессивнее играть, лучше двигаться. И единственный выход – начать играть агрессивно играть самой. Потому что даже в прошлом году было много матчей, которые я выстрадала – трехсетовые триллеры, где я бегала у забора, доставала мячи, драма-матчи по три часа, которые забирали много эмоциональных и физических сил.

Потом мне было сложно идти по турниру дальше, даже если выигрывала такие матчи. Над этим работаю, и нравится, как это идет. Да, в какие-то моменты это не всегда работает, но, если учитывать, что над этим не так давно работаю, нормально, что иногда может не получаться. В какой-то момент начнет все стабильнее [получаться].

И над подачей много работаю, надеюсь, заметили (смеется). Чувствую огромную разницу на корте, когда я уверена в своей подаче. Это абсолютно две разных вселенных: то, как я играла, когда у меня были большие проблемы с подачей, и то, как сейчас. По-другому себя чувствую, – приводит ее слова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open