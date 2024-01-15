Осака о мотивации соперниц в матчах с ней: «Когда я выхожу на корт, они подают быстрее, бьют сильнее. Иногда это немного выбивает из колеи»

Наоми Осака считает, что против нее соперницы всегда выкладываются по полной.

В понедельник японка проиграла Каролин Гарсия в первом круге Australian Open – 4:6, 6:7(2).

– Вам не кажется, что против вас соперницы играют с особым упорством, стремятся показать максимум?

– Мне всегда так казалось. Я считаю, что это вполне естественно. Не знаю. Вим [Фиссетт, тренер] всегда показывает мне презентацию о сопернице. А когда я выхожу на корт, они подают быстрее, бьют сильнее и так далее. Мне кажется, им приходится это делать. Понимаете, о чем я?

Я всегда этого ожидаю. Не знаю. Иногда это немного выбивает из колеи (улыбается).

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