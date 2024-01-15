Осака о мотивации соперниц в матчах с ней: «Когда я выхожу на корт, они подают быстрее, бьют сильнее. Иногда это немного выбивает из колеи»

Теги WTA Наоми Осака Вим Фиссетт Теннис

Наоми Осака считает, что против нее соперницы всегда выкладываются по полной.

В понедельник японка проиграла Каролин Гарсия в первом круге Australian Open – 4:6, 6:7(2).

– Вам не кажется, что против вас соперницы играют с особым упорством, стремятся показать максимум?

– Мне всегда так казалось. Я считаю, что это вполне естественно. Не знаю. Вим [Фиссетт, тренер] всегда показывает мне презентацию о сопернице. А когда я выхожу на корт, они подают быстрее, бьют сильнее и так далее. Мне кажется, им приходится это делать. Понимаете, о чем я?

Я всегда этого ожидаю. Не знаю. Иногда это немного выбивает из колеи (улыбается).

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9 комментариев
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Слава испортила Осаку. Что ж, не все проходят через это. Жаль, когда-то радовался как и многие её невероятным победам. Победы останутся, а вот уважение уже нет.
Но всё меняется, кто знает, вдруг ещё изменится.
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Интровертка наверно думала, что перед ней ковровую дорожку постелят
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Кому ты нужна со своими бзыками!
Надоела уже эта всебявлюблённая!
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боже,а как мы болели и переживали за нее в матче с Сереной,как изменился человек......🤔🤔🤔🤔
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Просто долго не была в туре.
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800 с чем то рейтинг мирового тенниса 💪✔️
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"никогда она так не играла" Мед в юбке :)
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