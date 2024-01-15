38-летний Вавринка о том, стал ли этот Australian Open последним в его карьере: «Надеюсь, нет»

Теги Australian Open ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка ответил, стал ли этот Australian Open последним в его карьере.

В первом круге он уступил Адриану Маннарино 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6.

– Есть ли у вас план на этот год? Это ваше последнее выступление в Мельбурне или нет?

– Надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Посмотрим, как пройдет этот год. Это только его начало.

В целом я позитивно оцениваю происходящее. Даже после поражения, думаю, я продолжу бороться и показывать хорошие результаты. И надеюсь вернуться в следующем году.

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