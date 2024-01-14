Рублев выиграл восьмой пятисетовик и остановил камбэк Сейбот Уайлда в первом круге Australian Open
Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6). На чемпионском тай-брейке бразилец вел 4:1 с двумя мини-брейками.
Рублев выиграл восьмой пятисетовый матч в карьере. Его баланс в пятисетовиках теперь стал 8:8.
Теперь россиянин сыграет с Таро Даниэлем или Кристофером Юбенксом.
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А вот такая мучительная победа, наоборот может окрылить и пройти как можно дальше. Стабильности и хладнокровия Андрею.
А Тьяго надо сказать очень достойный теннис показал.
Честно говоря, с его головой, может и полезно было бы сейчас проиграть.
А так не поймет ведь ничего.
Безусловно, буду рад ошибиться в своих выводах.