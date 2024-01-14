Рублев выиграл восьмой пятисетовик и остановил камбэк Сейбот Уайлда в первом круге Australian Open

Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6). На чемпионском тай-брейке бразилец вел 4:1 с двумя мини-брейками.

Рублев выиграл восьмой пятисетовый матч в карьере. Его баланс в пятисетовиках теперь стал 8:8.

Теперь россиянин сыграет с Таро Даниэлем или Кристофером Юбенксом.

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