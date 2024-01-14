Рублев выиграл восьмой пятисетовик и остановил камбэк Сейбот Уайлда в первом круге Australian Open

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6). На чемпионском тай-брейке бразилец вел 4:1 с двумя мини-брейками.

Рублев выиграл восьмой пятисетовый матч в карьере. Его баланс в пятисетовиках теперь стал 8:8.

Теперь россиянин сыграет с Таро Даниэлем или Кристофером Юбенксом.

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19 комментариев
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Ответ Savardus
Едва не обкакался Андрей. Честно говоря, с его головой, может и полезно было бы сейчас проиграть. А так не поймет ведь ничего. Безусловно, буду рад ошибиться в своих выводах.
И что было бы полезного в таком проигрыше?
А вот такая мучительная победа, наоборот может окрылить и пройти как можно дальше. Стабильности и хладнокровия Андрею.
А Тьяго надо сказать очень достойный теннис показал.
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Андрей, с победой, конечно, но давай дальше как-то попроще постарайся, я все заготовленные на АО нервы уже потратила на твоем матче
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Бывает, сейчас волидол, а потом в полуфинале будет играть)))
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Ответ Заблудившийся
Потратить столько сил и энергии в первом круге, это так непрофессионально, с ума сойти можно :)))
вы профессионал?
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Теннисный бог сегодня был на стороне Андрея!🙏
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🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ до Андрея что-то дойдет к 35 годам… Какой год, всё одно и тоже.
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Ответ ddtranslator
Андрюшка - психопат. Болеть за него не хочется. Серьёзный соперник не оставит шансов.
ну дак болейте за Джоковича, тогда только финал можно включать, и то не факт
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Больше выставок надо играть, вместо отдыха.
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Почему этот Бразил так не играет на остальных турнирах?) реально же ведь и по игре не плох, но на остальных турнирах всегда вылетает в 1-ом круге, ну изредка проходя во 2-ой. Что в матче с Медведем на РГ, что здесь реально же не слабый уровень показывал
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Ответ Сергей48
Теннисный бог сегодня был на стороне Андрея!🙏
там теннисный бог был на стороне челленджериста который снова решил бразила вытянуть как на рг23 , но что то пошло не так на тайбрейке в,конце, Андрей сдался,как он сказал и это наверху карты спутало)))
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Едва не обкакался Андрей.

Честно говоря, с его головой, может и полезно было бы сейчас проиграть.

А так не поймет ведь ничего.

Безусловно, буду рад ошибиться в своих выводах.
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Ответ Великий Алонсо
Еле-еле грунтового челленджериста обыграл, позорище нестриженное.
тебе позорище за такой комментарий! Молодец Андрей! Я думал, что уже все ... Но вот удача таки оказалась на стороне россиянина!
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Ответ VaD
Дальше четвертьфинала все равно не дойдет, как и на всех ТБШ)
Дойдет, если уж Хачанов там был дважды и даже Карацев, когда-нибудь же ему должно повезти с сеткой.
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ай да Рубль! молоток! 👏👏👏
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Ответ VaD
Дальше четвертьфинала все равно не дойдет, как и на всех ТБШ)
типун тебе на язык! пусть лучше твой бык не доходит
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