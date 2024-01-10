Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Захарова сыграет с Петерсон, Тимофеева – с Шармой
В среду в квалификации Australian Open сыграют Анастасия Захарова и Мария Тимофеева.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Анастасия Захарова (Россия) – Ребекка Петерсон (Швеция, 18)
Астра Шарма (Австралия, 16) – Мария Тимофеева (Россия)
Эрика Андреева (Россия, 5) – Полина Кудерметова (Россия)
Есинь Ма (Китай) – Алина Корнеева (Россия)