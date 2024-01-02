Елена Веснина: «Этот сезон станет для меня последним танцем. В любом случае завершаю карьеру на положительной ноте»

Елена Веснина заявила, что нынешний сезон станет последним в ее карьере.

Россиянка планирует вернуться в тур на февральском турнире в Дохе. Она не играла c июля 2021-го, а в мае 2023-го родила вторую дочку.

– Открытый чемпионат Австралии – единственный турнир «Большого шлема», который вам не покорился в парном разряде. Есть желание сыграть на нем в 2025 году и попытаться собрать карьерный Шлем?

– Это было бы, конечно, очень здорово. А если не получится, то играть дальше до 2053 года (смеется). Если серьезно, то незакрытого гештальта в виде карьерного Шлема у меня нет. Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, последним танцем. В любом случае завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным, и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы.

– Как в семье отреагировали на ваше решение вернуться в профессиональный теннис?

– Семья – моя поддержка и опора. Все восприняли мое решение хорошо, поддержали. В семье знают, что я – спортсменка до мозга костей. Если я сейчас тренируюсь, есть желание, то надо пробовать. Лучше сделать что-то, чем не сделать и потом жалеть всю жизнь. Пока молодые и есть силы, нужно использовать этот шанс. Возможно, у меня получится даже помочь нашим молодым теннисистам советами. Я всегда на связи с нашими молодыми девчонками, стараюсь их поддерживать и помогать.

Что касается младшей дочки, то пока не хотелось бы таскать ее с собой по всем турнирам, только на некоторые. Когда станет постарше, можно будет ее хоть куда-то брать.

– Есть пример Алисы, дочки Даниила Медведева, – она стала любимицей теннисных болельщиков.

– Думаю, наши дети могут подружиться. В первую очередь нужно познакомить Алису с Лизой (старшей дочкой Весниной – Sports.ru), она потрясающая нянька, – сказала Веснина в интервью Sport24.

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