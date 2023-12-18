Каролина Плишкова: «Нельзя сравнивать современных девочек с Шараповой и Сереной»

Каролина Плишкова прокомментировала кризис в женском теннисе.

Ее спросили, не кажется ли ей, что в туре стало меньше суперзвезд.

«У всех нынешних девушек есть что предложить. Не буду комментировать теннисную сторону, но харизма тоже играет роль. Шарапова и Серена были очень значимыми персонажами – даже в мире маркетинга. Нельзя сравнивать современных девочек с ними.

И я думаю, что в этой ситуации WTA тоже не особо помогает. У меня нет ощущения, что они хорошо их продвигают. Кажется, что женский теннис отбросили на обочину, на него ходят меньше людей.

Когда такие персонажи, как Серена и Шарапова выступали, уровень всего был выше.

У девочек есть группа в WhatsApp, где они это обсуждают. Но я не буду ничего комментировать. На перемены нужно много времени, и я не хочу тратить на это время.

У меня уже не начало карьеры, так что это не моя проблема. Я просто хочу сыграть еще несколько турниров».

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