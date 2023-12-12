Саймон перестанет быть генеральным директором WTA, но останется председателем. Лоулер уйдет с поста президента

Теги WTA Теннис

WTA изменила структуру управления.

Будут разделены должности председателя и генерального директора.

Сообщается, что генеральный директор будет заниматься «организацией и развитием деятельности WTA и ее многочисленных инициатив». Ассоциация начала отбор кандидатов.

Когда новый руководитель будет найден, Стив Саймон, который сейчас занимает оба поста, перейдет на должность исполнительного председателя. Он будет заниматься «вопросами управления, стратегическими интересами WTA в спорте, обеспечением честности, а также развитием новых рынков и направлений». Кроме того, Саймон останется председателем Совета WTA Ventures.

Также сообщается, что решение покинуть WTA приняла Микки Лоулер, с 2015 года занимавшая пост президента ассоциации.

Изменения в структуре управления – это один из этапов стратегического развития WTA в рамках сотрудничества с инвестиционной компанией CVC Capital Partners и создания коммерческого подразделения WTA Ventures.

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4 комментария
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Очередной дед пытается в рокировочку
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Предлагаю выдвинуть Даника на должность CEO WTA, все-таки главный здесь по жентеннису)) Наведет порядок в туре
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Ответ Eugenie Nation
Очередной дед пытается в рокировочку
Главное открытие для меня из этой новости, что у ассоциации был целый президент, да еще женщина. Интересно, насколько вкусный кофе варила Стиву
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