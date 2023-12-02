Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Фис сыграет с Медьедовичем
Артур Фис сыграет с Хамадом Медьедовичем в финале молодежного итогового турнира.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
28 ноября – 2 декабря 2023
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 2 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
Артур Фис (Франция) – Хамад Медьедович (Сербия)
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