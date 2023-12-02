Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Фис сыграет с Медьедовичем

Теги результаты ATP Next Gen ATP Finals Хамад Медьедович Артур Фис Теннис

Артур Фис сыграет с Хамадом Медьедовичем в финале молодежного итогового турнира.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

28 ноября – 2 декабря 2023

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 2 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Артур Фис (Франция) – Хамад Медьедович (Сербия)

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мёд.едович
))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Йенс Мустерманн
За чистый и честный теннис, за Артурчика Фиса.
Медьедович ещё даже не успел о себе громко заявить, откуда такой хейт, Йенсыч?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий