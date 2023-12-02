Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Фис сыграет с Медьедовичем

Артур Фис сыграет с Хамадом Медьедовичем в финале молодежного итогового турнира.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Джидда, Саудовская Аравия

28 ноября – 2 декабря 2023

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 2 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Артур Фис (Франция) – Хамад Медьедович (Сербия)