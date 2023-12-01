Пегула о тех, кто сомневается в ней из-за ее богатой семьи: «Люди, которым по каким-то причинам я просто не нравлюсь, всегда будут так говорить»

Джессика Пегула ответила людям, которые в ней сомневаются.

– Ваши родители владеют клубами «Баффало Биллс» и «Баффало Сейбрз». Не первый год люди задаются вопросом, может ли у человека из такой семьи быть мотивация стать успешной профессиональной теннисисткой. Что вы об этом думаете?

– Думаю, каждый, кто разбирается в спорте, является спортсменом, любит конкурировать или многого добился, знает, что нельзя стать успешным без упорной работы, таланта и сильного стремления к цели. Это очень сложно. Люди так говорят, но я думаю, что все, кто разбирается, знают, что ничего не получится, если человек не очень трудолюбивый и целеустремленный.

Я об этом не слишком беспокоюсь. Думаю, большинство людей это понимают. Возможно, некоторые люди, которым по каким-то причинам я просто не нравлюсь, всегда будут так говорить. Но я не могу изменить их мнение. Я очень много работала. Без этого я бы точно не оказалась там, где я сейчас.

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