Джокович о том, как в следующем году превзойти 2023-й: «Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду»

Новак Джокович рассказал, как в 2024-м провести сезон лучше, чем в 2023-м.

«Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду (улыбается).

Посмотрим. У меня всегда были самые высокие амбиции и цели. В следующем могу это не изменится, я вам точно скажу. Огонь во мне еще горит. Организм хорошо мне служит, слушается. Вокруг меня отличная команда.

Мотивация – особенно на крупнейшие турниры – никуда не делать. Настрой все тот же.

Не знаю, проведу ли я такой же хороший сезон, но я сохраню свежесть разума и мотивацию».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе