Джокович о том, как в следующем году превзойти 2023-й: «Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, как в 2024-м провести сезон лучше, чем в 2023-м.

«Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду (улыбается).

Посмотрим. У меня всегда были самые высокие амбиции и цели. В следующем могу это не изменится, я вам точно скажу. Огонь во мне еще горит. Организм хорошо мне служит, слушается. Вокруг меня отличная команда.

Мотивация – особенно на крупнейшие турниры – никуда не делать. Настрой все тот же.

Не знаю, проведу ли я такой же хороший сезон, но я сохраню свежесть разума и мотивацию».

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5 комментариев

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Пятая гайка Леброна
Казалось, что Медведев/Циципас/Зверев/Тим - это последнее поколение, которое раздавил Император, но нет... Он еще и Алькараса с Синнером будет пинать)
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Potapson
Надо выигрывать Олимпиаду однозначно! Очень надеюсь что у Джоковича это получится. Исполнения мечты тебе, Новак! А мы будем за тебя болеть!
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dedpihto59
Новак у тебя получится🤞💪‼️
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