Джокович о том, как в следующем году превзойти 2023-й: «Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду»
Новак Джокович рассказал, как в 2024-м провести сезон лучше, чем в 2023-м.
«Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду (улыбается).
Посмотрим. У меня всегда были самые высокие амбиции и цели. В следующем могу это не изменится, я вам точно скажу. Огонь во мне еще горит. Организм хорошо мне служит, слушается. Вокруг меня отличная команда.
Мотивация – особенно на крупнейшие турниры – никуда не делать. Настрой все тот же.
Не знаю, проведу ли я такой же хороший сезон, но я сохраню свежесть разума и мотивацию».
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