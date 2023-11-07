Бадоса о жалобах теннисисток на организацию итогового турнира: «Раньше нам не хватало сплоченности, но теперь все иначе»

Паула Бадоса прокомментировала жалобы игроков на организацию итогового турнира в Канкуне.

«Хорошо, что они пожаловались. Если нам что-то не нравится, надо об этом говорить. Думаю, раньше нам не хватало сплоченности, но теперь все иначе.

Игроки недовольны. У нас есть группа в [WhatsApp], где мы обсуждаем, можно ли что-то изменить в туре. А улучшить можно многое. Они заставляют нас играть больше турниров, делают их дольше. Мы не можем вырваться из этого круга».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе