Шаповалов об итоговом турнире WTA: «Игроки заслуживают лучшего»

Теги ATP WTA WTA Finals Денис Шаповалов Теннис

Денис Шаповалов прокомментировал проблемы на итоговом турнире WTA.

Теннисистки жаловались на качество корта и сильный ветер, а из-за непогоды финал турнира перенесли на понедельник.

«Очень жаль, что на итоговом турнире WTA такие условия. Игроки заслуживают лучшего», – написал Шаповалов.

Девушка канадца – теннисистка Мирьям Бьорклунд. Он говорил, что общение с ней раскрыло ему глаза на проблемы женского тенниса – например, неравенство призовых.

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Вероятно он не делится призовыми со своей девушкой. Вот если женится, она из него их выбьет на законном основании.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Шапо🤍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
"общение с ней раскрыло ему глаза на проблемы женского.." - подожди еще бабки твои отжмет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий