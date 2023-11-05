Шаповалов об итоговом турнире WTA: «Игроки заслуживают лучшего»

Денис Шаповалов прокомментировал проблемы на итоговом турнире WTA.

Теннисистки жаловались на качество корта и сильный ветер, а из-за непогоды финал турнира перенесли на понедельник.

«Очень жаль, что на итоговом турнире WTA такие условия. Игроки заслуживают лучшего», – написал Шаповалов.

Девушка канадца – теннисистка Мирьям Бьорклунд. Он говорил, что общение с ней раскрыло ему глаза на проблемы женского тенниса – например, неравенство призовых.

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