Стокгольм (ATP). Сафиуллин стартует против Сейбот Уайлда и может выйти на Маннарино, Вавринка сыграет с Гойо
Стала известна сетка турнира ATP в Стокгольме, который пройдет на следующей неделе.
Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с Тиаго Сейботом Уайлдом, а в случае победы выйдет на второго сеяного Адриана Маннарино.
Хольгер Руне (1) начнет со второго раунде, где сыграет с Миомиром Кецмановичем или Карлом Фрибергом (WC).
Лео Борг (WC) встретится с Ласло Дьере, Стэн Вавринка – с Борной Гойо.
Полностью сетка здесь.
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