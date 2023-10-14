Стокгольм (ATP). Сафиуллин стартует против Сейбот Уайлда и может выйти на Маннарино, Вавринка сыграет с Гойо

Стала известна сетка турнира ATP в Стокгольме, который пройдет на следующей неделе.

Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с Тиаго Сейботом Уайлдом, а в случае победы выйдет на второго сеяного Адриана Маннарино.

Хольгер Руне (1) начнет со второго раунде, где сыграет с Миомиром Кецмановичем или Карлом Фрибергом (WC).

Лео Борг (WC) встретится с Ласло Дьере, Стэн Вавринка – с Борной Гойо.

Полностью сетка здесь.

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