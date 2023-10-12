Алькарас о турнирах в Китае: «На поражениях учишься большему, чем на победах. И эта поездка преподнесла мне много уроков»

Карлос Алькарас рассказал, чему его научит поездка в Китай.

Он проиграл в полуфинале в Пекине и в четвертом круге в Шанхае.

«Я всегда говорю, что на поражениях учишься большему, чем на победах. И эта поездка преподнесла мне много уроков.

По-моему, я здорово играю, даже несмотря на поражения. Так что сейчас мне нужно на полную тренироваться перед Базелем – моим следующим турниром. На нем постараюсь показать максимум».