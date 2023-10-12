Алькарас о турнирах в Китае: «На поражениях учишься большему, чем на победах. И эта поездка преподнесла мне много уроков»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, чему его научит поездка в Китай.

Он проиграл в полуфинале в Пекине и в четвертом круге в Шанхае. 

«Я всегда говорю, что на поражениях учишься большему, чем на победах. И эта поездка преподнесла мне много уроков. 

По-моему, я здорово играю, даже несмотря на поражения. Так что сейчас мне нужно на полную тренироваться перед Базелем – моим следующим турниром. На нем постараюсь показать максимум».

6 комментариев

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Стэн Смит
У Карася перед глазами пример не одержимого Надаля, который загнал своё здоровье до состояния инвалидности практически. Но он наступает на те же грабли.
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Вегетарианец_
Что ж, пожелаем Карасику как можно больше поражений, чтобы он и дальше учился.)
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go25
Например, что нужно больше молчать о планах обогнать пропускающего турниры Джоковича, и о том, что следующий соперник как ущелье с уточнением, как именно он планирует его обыграть. Посмотрим, усвоил ли этот урок
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Leo Bonart
Ответ go25
Например, что нужно больше молчать о планах обогнать пропускающего турниры Джоковича, и о том, что следующий соперник как ущелье с уточнением, как именно он планирует его обыграть. Посмотрим, усвоил ли этот урок
Причем это уже второй такой урок
Первый был с удобным по стилю Медведевым
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Док Аксель
Учиться надо на чужих ошибках, а на своих обычно лечатся, тем боле при таком графике выступлений и нагрузках на организм.
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go25
Ответ Leo Bonart
Причем это уже второй такой урок Первый был с удобным по стилю Медведевым
точно, значит слова про полезные уроки лишь слова. P.S. в предыдущем сообщении вместо "как ущелье" должно быть "удобен". Интересно непрерывный ввод воспринял, конечно, почти так же качественно, как Карась усвоил урок о нежелательности бахвальства и недооценки соперников😆
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