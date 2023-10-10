«Конечно, я с ним не согласен». Джокович ответил Надалю, назвавшему его одержимым

Новак Джокович не согласен с Рафаэлем Надалем, который назвал его одержимым.

По мнению Надаля, Джокович побил рекорд по количеству «Больших шлемов», потому что «ему было жизненно важно стать величайшим игроком в истории».

«Я видел, что его комментарии завирусились и что многие это обсуждали. У всех есть право на свое мнение и то, как интерпретировать поведение других людей в определенном контексте. Это все, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, и я ценю и уважаю его именно как великого чемпиона, моего главного соперника и игрока, который сильно повлиял на мою игру и результаты.

У меня нет цели говорить в негативном ключе о нем или Роджере Федерере – мое уважение к ним перевешивает какие-то возможные негативные реакции. Опять же, это мнение Рафы, и я, конечно, с ним не согласен. У меня свое мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу, чтобы эта тема копалась еще глубже. В этом нет необходимости».

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