«Конечно, я с ним не согласен». Джокович ответил Надалю, назвавшему его одержимым

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович не согласен с Рафаэлем Надалем, который назвал его одержимым.

По мнению Надаля, Джокович побил рекорд по количеству «Больших шлемов», потому что «ему было жизненно важно стать величайшим игроком в истории».

«Я видел, что его комментарии завирусились и что многие это обсуждали. У всех есть право на свое мнение и то, как интерпретировать поведение других людей в определенном контексте. Это все, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, и я ценю и уважаю его именно как великого чемпиона, моего главного соперника и игрока, который сильно повлиял на мою игру и результаты.

У меня нет цели говорить в негативном ключе о нем или Роджере Федерере – мое уважение к ним перевешивает какие-то возможные негативные реакции. Опять же, это мнение Рафы, и я, конечно, с ним не согласен. У меня свое мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу, чтобы эта тема копалась еще глубже. В этом нет необходимости».

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

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11 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Зачем что-то говорить, когда поступки сами говорят за себя?
Один жертвует на тот момент статусом величайшего, не прививается, чтобы не словить интересную реакцию для организма, получает бан и не допуски на шлемы и другие турниры, ради дальнейшей вне теннисной хорошей, качественной жизни.
Другой снова и снова жертвует здоровьем, уже не может дольше часа сидеть за рулём, с трудом спускается по лестнице, живёт с болью уже даже в повседневной жизни (это только то что я знаю), лишь бы вновь и вновь вернуться и укусить очередной кубок.
Даже на отдыхе умудрился повесить трубку зарвавшегося мальца)
Да что ты будешь делать...)
+16
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+11
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Великий Алонсо
Что бы там Рафа не говорил, каким бы там он великим чемпионом ни был, но он как спорстмен, как чемпион, естественно завидует Джоковичу, его немного задевает то, что Джокович ушёл вперёд по ТБШ и его уже никогда не догнать, Надалю как лидеру по своей натуре это неприятно, иначе быть не может.
+8
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Pelerin
Ответ Сергей Носков
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Без личных подробностей, пожалуйста
+6
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Евгений - 79
Ответ Сергей Носков
Комментарий удален модератором
Зачем нам информация о том что с тобой произошло
+3
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Tomtit
Очень достойный и разумный ответ, чего не скажешь о заявлении Рафы.
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volens-docens
Простите, а где у Надаля слово "одержимый"?
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Alex Morhan
Ответ volens-docens
Простите, а где у Надаля слово "одержимый"?
У Надаля в словах много чего. Там цепочка такая "у меня мотивация не сводится к одержимости рекордами, как у Новака, но я не в негативном ключе это говорю, но мои амбиции более здоровые". Отсюда вопрос: он всё таки называл Новака одержимым или просто "более одержим, чем я сам"?)
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Сергей Носков
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Назар Игорь
Ответ Великий Алонсо
Что бы там Рафа не говорил, каким бы там он великим чемпионом ни был, но он как спорстмен, как чемпион, естественно завидует Джоковичу, его немного задевает то, что Джокович ушёл вперёд по ТБШ и его уже никогда не догнать, Надалю как лидеру по своей натуре это неприятно, иначе быть не может.
Завидовать лучше молча.
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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
Три недели думал что ответить, еще бы через год прокомментировал. В итоге говорит у меня есть мнение, но я вам не скажу. Хотя понять можно, если хоть что-то плохое вякнет в сторону Рафы, то зрители на всех стадионах мира пуще прежнего будут освистывать.
Что можно ответить на "мне несильно то и хотелось", отнёсся с пониманием к человеку, учитывая все жертвы, которые были принесены, для достижения цели
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