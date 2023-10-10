«Конечно, я с ним не согласен». Джокович ответил Надалю, назвавшему его одержимым
Новак Джокович не согласен с Рафаэлем Надалем, который назвал его одержимым.
По мнению Надаля, Джокович побил рекорд по количеству «Больших шлемов», потому что «ему было жизненно важно стать величайшим игроком в истории».
«Я видел, что его комментарии завирусились и что многие это обсуждали. У всех есть право на свое мнение и то, как интерпретировать поведение других людей в определенном контексте. Это все, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, и я ценю и уважаю его именно как великого чемпиона, моего главного соперника и игрока, который сильно повлиял на мою игру и результаты.
У меня нет цели говорить в негативном ключе о нем или Роджере Федерере – мое уважение к ним перевешивает какие-то возможные негативные реакции. Опять же, это мнение Рафы, и я, конечно, с ним не согласен. У меня свое мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу, чтобы эта тема копалась еще глубже. В этом нет необходимости».
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Один жертвует на тот момент статусом величайшего, не прививается, чтобы не словить интересную реакцию для организма, получает бан и не допуски на шлемы и другие турниры, ради дальнейшей вне теннисной хорошей, качественной жизни.
Другой снова и снова жертвует здоровьем, уже не может дольше часа сидеть за рулём, с трудом спускается по лестнице, живёт с болью уже даже в повседневной жизни (это только то что я знаю), лишь бы вновь и вновь вернуться и укусить очередной кубок.
Даже на отдыхе умудрился повесить трубку зарвавшегося мальца)
Да что ты будешь делать...)