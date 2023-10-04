Шафаржову сняли с турнира ITF в Реймсе, потому что она не уведомила тур о возвращении

Люцию Шафаржову сняли с турнира ITF в Реймсе, где она провела первый матч с 2019 года.

«К сожалению, я не смогу продолжить выступление на турнире в Реймсе. Хотя я хотела использовать время на корте как подготовку к выставочному турниру, который пройдет позже в этом месяце, и поиграть с племянницей, мое участие квалифицировали как «официальное возвращение в профессиональный теннис».

Его нужно было зафиксировать в до выступления. Меня не проинформировали об этой обязательной процедуре, но я уважаю решение теннисных властей».

Шафаржова добавила, что с нетерпением ждет выступлений в ветеранском туре.

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