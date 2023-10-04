Шафаржову сняли с турнира ITF в Реймсе, потому что она не уведомила тур о возвращении

Теги Люция Шафаржова ITF Теннис

Люцию Шафаржову сняли с турнира ITF в Реймсе, где она провела первый матч с 2019 года.

«К сожалению, я не смогу продолжить выступление на турнире в Реймсе. Хотя я хотела использовать время на корте как подготовку к выставочному турниру, который пройдет позже в этом месяце, и поиграть с племянницей, мое участие квалифицировали как «официальное возвращение в профессиональный теннис».

Его нужно было зафиксировать в ITF до выступления. Меня не проинформировали об этой обязательной процедуре, но я уважаю решение теннисных властей».

Шафаржова добавила, что с нетерпением ждет выступлений в ветеранском туре.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий