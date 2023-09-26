Энди Маррей: «Ненавижу ходить в парикмахерскую. Обычно меня стрижет жена»

Теги Энди Маррей ATP стиль Теннис

Энди Маррей рассказал, что ненавидит парикмахерские, поэтому его стрижет жена.

«Обычно меня стрижет жена. Я ненавижу ходить в парикмахерскую, не получаю от этого никакого удовольствия и считаю, что это сплошная морока. Но жена часто ворчит, чтобы я сходил в парикмахерскую, а я отвечаю, что если она хочет, чтобы я подстригся, то пусть стрижет сама.

В принципе, мне никогда не нравилось ходить в парикмахерскую. Она все время уговаривала меня сходить, а потом сказала: «Ладно, я приглашу кого-нибудь, чтобы тебя подстригли на дому». Стрижка длилась примерно час пятнадцать, и я такой: «Весь процесс должен занимать максимум 20 минут, больше я на это не подпишусь». И тогда она стала сама стричь меня машинкой и ножницами.

Она нормально справляется, но, разумеется, она не профи, поэтому иногда через несколько дней я замечаю, что четыре-пять волосков намного длиннее, чем все остальные. Но у нее неплохо получается».

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3 комментария

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Andreir888
Вот же ж привереда!))
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Григорий Шутров
.. процесс должен занимать максимум 20 минут... 4-5 волосков длиннее остальных... Просто я внимательный и ценю свое время.
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The_Enot
И меня жена стрижет, помимо всего написанного это выгодно жене платить не нужно за стрижку!
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